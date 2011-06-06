Грызлов в Крыму встретится с Литвиным

Спикер Госдумы РФ Борис Грызлов посетит сегодня Крым, где встретится со спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным и руководством автономной республики, а также намерен принять участие в мероприятиях пятого международного фестиваля "Великое русское слово".

Одна из наиболее обсуждаемых в последнее время тем в российско-украинских отношениях - тема цены на российский газ для Украины, замечает РИА "Новости".

Киев добивается пересмотра формулы цены на газ (450 долларов за тысячу кубометров), заложенной в газовых соглашениях РФ и Украины от 2009 года, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.

Первый вице-премьер Украины Андрей Клюев сообщил, что власти страны надеются подписать новое газовое соглашение с РФ на газ до начала отопительного сезона.

В апреле т.г. Грызлов высказывался о возможности корректировки цены на газ при интеграции газовых отраслей РФ и Украины. Он полагает, что более глубокой интеграции экономик РФ и Украины будет способствовать "желание украинской стороны двигаться в сторону сближения со странами Таможенного союза" и в этом случае можно будет вести речь и о корректировке цен на газ для украинских потребителей.

Украинское руководство неоднократно заявляло, что Украина заинтересована в скорейшем создании СП на базе "Нафтогаза" и "Газпрома", замечает РИА "Новости".