Лубкивский: Киев перестал быть самым проблемным городом

Киев, где пройдет финальный матч чемпионата Евро-2012, долгое время оставался наиболее проблемным среди украинских городов в подготовке к мероприятию. Однако теперь ситуация изменилась.

Об этом в интервью ZN.UA заявил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

«Слава Богу, ситуация поменялась. И мне кажется, что сегодня со стороны городской власти - и главы КГГА ПОПОВА, и его зама ГОЛУБЧЕНКО - есть полное понимание всех насущных проблем, где самая главная - это НСК «Олимпийский». Киев - единственный город, где стадион втиснут в центре мегаполиса между домами, поэтому организация движения больших масс людей требует дополнительных усилий и отдельного планирования», - отметил директор по Евро-2012.

Что касается размещения, то, по его словам, для целевых групп УЕФА необходимо 7300 номеров, тогда как на сегодня имеется около 6200. «Однако с учетом строящихся гостиниц, думаю, можно выйти даже на профицит. Еще один серьезный вопрос: организация автобусных перевозок людей по маршруту Киев-Борисполь. Пока стабильного циркулирования автобусов нет. Но работа идет», - добавил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что если центр города будет перекрываться в период матчей, то обязательно будут разработаны объездные маршруты, о которых водителей заблаговременно предупредят.