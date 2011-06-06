Сумские пограничники задержали 93 нелегалов

С начала года пограничники Сумского пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками СБУ, МВД, Сумской таможни и Государственной налоговой администрации задержали 93 незаконных мигрантов.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, в целом за этот период пропущено через государственную границу почти 2,5 миллиона человек и свыше 250 тысяч транспортных средств, выявлено 513 человек с поддельными, чужими или недействительными паспортами, задержаны за незаконное пересечение Государственной границы Украины 266 человек, из них - 93 незаконных мигранта. За незаконное пересечение государственной границы Украины, нарушения пограничного режима или режима в пунктах пропуска, нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине составлен 597 протоколов, на правонарушителей наложено взысканий в виде штрафов на общую сумму почти 250 тысячи гривен.

Кроме того, прекращено незаконное перемещение товаров и грузов через государственную границу на общую сумму свыше 10 млн. грн., выявлено 1 угнанный автомобиль, 16 транспортных средств с поддельными и неисправными документами, еще 17 использовались как средство перевозки контрабанды.