Половине Украины обещают грозы с градом
13:17, 02 июня 2011Общество
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Вода в Черном и Азовском морях - 18-23°
Завтра в западных областях и в южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе и в Крыму местами сильные ливни.
На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в Крыму и Карпатском регионе 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.
В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 29-31°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°; в Днепре в районе Киева 21°.
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