В Мариуполе подтвердили пятый случай холеры

Пятому больному с признаками острой кишечной инфекции в г. Мариуполь, который заболел 24 мая, а госпитализирован 30-го, сегодня лабораторно подтвердили диагноз «холера».

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, медики заверяют, что здоровью пациента ничего не угрожает.

Лечебный процесс и профилактические мероприятия проводятся в полном объеме.

Госсанэпидслужба контролирует проведение санитарных и ограничительных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе Донецкой области были госпитализированы 4 человека, больных холерой. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбалками рыба (бычки) и морская вода.

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заверил, что ситуация со вспышкой в Мариуполе холеры находится под контролем.