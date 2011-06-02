Прокурор о воде, бездеятельности и незаконных скважинах

В Киеве прокурорские проверки выявили многочисленные факты нарушения водного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины - прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК.

"Масштабность нарушения водного законодательства в Киеве поражает", - сказал он.

По словам А.МЕЛЬНИКА, такая ситуация сложилась из-за бездеятельности контролирующих органов. В частности, по его данным, одной из главных причин многочисленных нарушений стала бездеятельность бывшего руководства КП "Киевводоканал".

А.МЕЛЬНИК подчеркнул, что по факту злоупотребления служебным положением бывшего руководства предприятия расследуется уголовное дело.

Прокурор столицы отметил ненадлежащую деятельность контролирующих инстанций, в частности, экологической инспекции городской СЭС.

"Меры, которые предпринимаются контролирующими органами, носят исключительно формальный характер", - сказал А.МЕЛЬНИК.

По его словам, в 2010-2011 гг. городская СЭС не привлекла к ответственности ни одного человека или субъекта хозяйственной деятельности за нарушение водного законодательства, в то время как прокурорские проверки засвидетельствовали масштабность этой проблемы.

В частности, сообщил прокурор, в Киеве работает 10 субъектов предпринимательства, которые занимаются фасовкой питьевой воды и половина из них работали незаконно. Один из субъектов такой предпринимательской деятельности, по словам А.МЕЛЬНИКА, отбирал воду для фасовки без каких-либо разрешений и незаконно использовал таким образом около 30 тыс. кубометров воды, что по объему составляет целое озеро.

Отдельной проблемой столицы в плане обеспечения водой он назвал функционирование бюветов. По его словам, из 204 бюветных комплексов, которые должны находиться на балансе КП "Киевкоммунсервис", передано этому предприятию только 17 бюветов, хотя решение о подчинении бюветов этому коммунальному предприятию было принято еще год назад.

Таким образом, около 50% бюветных комплексов ежегодно останавливаются из-за неудовлетворительного технического состояния. В связи с этим прокуратура внесла представление в "Киевкоммунсервис" на устранение этих нарушений.

Также А.МЕЛЬНИК сообщил о том, что имеют место факты незаконного использования подземных пресных вод. В столице, по его словам, работает 400 предприятий, которые занимаются бурением подземных скважин и добычей пресных вод, а выдано разрешение только 100 таким предприятиям.

Говоря о станции аэрации в Бортничах, прокурор столицы заявил, что техническое состояние этой станции неудовлетворительное. "Она технически и морально устарела, там рядом не только жить нельзя, но и ходить - такой душман", - подчеркнул он.

Также среди примеров нарушений А.МЕЛЬНИК назвал деятельность КП "Плесо", которое занимается благоустройством водных объектов. Он подчеркнул, что руководство этого предприятия не выполняет в должной мере свои функции.

По его словам, необходимо разработать совместные мероприятия и решить все существующие проблемы, устранить нарушения водного законодательства в Киеве.