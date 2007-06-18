10 хлебных предприятий накажут за монопольный сговор

Антимонопольный комитет Украины (АМК) на протяжении последнего времени привлек к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства десять хлебных предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, в частности, за антиконкурентные согласованные действия АМК привлек к ответственности четырех нарушителей в Днепропетровской и Черкасской областях. За злоупотребление монопольным положением - по одному предприятию в Полтавской, Сумской, Тернопольской и троих - в Черкасской области.

Это способствовало предотвращению повышения стоимости хлеба и хлебобулочных изделий и установлению экономически обоснованных цен на эту продукцию в указанных регионах, отметили в пресс-службе.

Как уточнили в АМК, в результате проведенного Комитетом расследования по признакам антиконкурентных согласованных действий в Днепропетровской области, ОАО «Днепропетровский хлебокомбинат № 2», ОАО «Хлеб» и ОАО «Днепропетровский хлебозавод № 9», которые одновременно повысили стоимость своей продукции на 0,2 грн., вернули цены на хлеб и хлебобулочные изделия до прежнего уровня. Также по требованию органов Комитета вернули цены на свою продукцию до прежнего уровня и полтавские ОАО «Кременчугский хлебокомбинат» и ОАО «Червонозаводский завод».

Теперь Комитет возбудил дело по признакам злоупотребления монопольным положением черниговскими ОАО «Нежинский хлеб», ОАО «Прилуцкий хлебокомбинат» и ОАО «Черниговский хлебокомбинат».

Кроме этого, еще в марте для недопущения повышения уровня розничных цен на все виды хлебобулочных изделий и обеспечения стабильности этих рынков Комитет направил Минэкономики соответствующие предложения. А именно: разработать механизмы получения льготных кредитов предприятиями хлебопекарской отрасли, стимулировать создание обязательных запасов зерна на мукомольных и хлебопекарских предприятиях путем разработки механизма возмещения государством ставок по кредитам для них. Кроме того, Комитет отметил необходимость обеспечения условий непосредственного доступа хлебопекарских предприятий к закупке зерна и муки из госрезерва и региональных резервов и принятия соответствующего нормативного документа, который обязывал бы хлебопекарские предприятия-монополисты закупать зерно и муку на конкурсных основах.

По этому поводу председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ подчеркнул: «Хотя монопольное положение на региональных рынках хлеба и хлебобулочных изделий существует лишь в 13 областях, Комитет в целом считает эти рынки социально весомыми, контролируя состояние конкуренции по всей территории страны”. Поэтому АМК будет применять все средства влияния на нарушителей: от требования прекратить нарушение до жестких штрафных санкций.

Как отметил А.КОСТУСЕВ, АМК настроен на координацию работы на региональных рынках хлеба с местными органами исполнительной власти и самоуправления, а также с ценовой Инспекцией на местах. В части тех действий, которые выходят за пределы полномочий Комитета, АМК внес правительству соответствующие предложения.

“Предупреждаю нарушителей, что их ответственность на этих рынках будет неотвратимой», - подчеркнул председатель Комитета.