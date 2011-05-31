Укрзализныця ищет партнера для строительства Дарницкого вокзала

«Укрзализныця» ищет инвестора для завершения строительства вокзального комплекса на станции Дарница в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отмечается в сообщении, строительство данного объекта осуществляется в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В ведомстве подчеркивают, что гарантией развития бизнеса для инвестора будет стабильный пассажиропоток через новый вокзал, поскольку в будущем предусмотрено часть пассажиропотока поездов дальнего сообщения переключить на Дарницкий вокзал из-за чрезмерной загруженности вокзала Киев-Пассажирский.

На сегодня уровень готовности нового вокзального комплекса составляет 15% (выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания основного вокзала, строительство центрального, соединительного, транзитного пешеходных тоннелей и т.д.). В случае привлечения средств, инвестору планируется передать все коммерческие площади, оставив в собственности железной дороги только часть площадей, которые необходимы для обеспечения технологии работы станции, сервисного обслуживания пассажиров и т.п.

Инвестиционным проектом занимается Юго-Западная железная дорога «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзального комплекса начато в 2004 году на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 31 марта 2004 г. №192-р "О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве". Распоряжением Кабмина от 19 сентября 2007 г. №758-р утверждено ТЭО строительства. Работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции "Киев-Пассажирский", были приостановлены в ожидании инвестора. В сентябре 2010 г. начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН говорил, что для достройки Дарницкого вокзала необходимо около 100 млн. евро инвестиций.