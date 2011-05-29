Раскрыта серия краж у продавцов на черновицком рынке

На Калиновском рынке в Черновцах задержали женщину - бывшую госслужащую, которая вовлекала в кражи свою несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области, на протяжении октября – мая в Садгирское райотделение милиции Черновцов поступали заявления о фактах краж денег у предпринимателей Калиновского рынка. По предоставленным описаниям и показниям стало известно, что кражи совершает женщина 35-40 лет, при этом почти во всех случаях во время кражи фигурировала несовершеннолетняя - лет 13-15. Выполненные фотороботы и ориентирования посодействовали задержанию похитительницы «на горячем».

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с работниками отдела оперативного реагирования службы безопасности Калиновского рынка во время совершения кражи бумажника из торгового контейнера, была задержана 39-летняя жительница Глыбоцкого района.

Во время общения с задержанной стражи порядка установили, что женщина является бывшей государственной служащей. Была доказана ее причастность к совершению еще 5 подобных преступлений, по которым уже были возбуждены уголовные дела, которые считались не раскрытыми с октября 2010 года до настоящего времени.

Во время следствия подозреваемая созналась в совершенных еще 7 краж материальных ценностей у предпринимателей рынка, которые в органы внутренних дел не обращались. Общая сумма похищенного имущества превышает 57 тысяч гривен. Уже доказаны факты вовлечения женщиной в кражи своей несовершеннолетней 15-летней дочки, а именно во время примерки одежды или обуви, женщина входила в доверие к продавцам, при этом отслеживая место хранения денег и других ценных вещей, мотивируя необходимостью других размеров одежды или обуви, пользуясь непродолжительным отсутствием предпринимателей, совершала кражи и с места совершения преступления мгновенно исчезала.

При проведении обыска помещения работники милиции обнаружили вещественные доказательства. Такие беспрекословные доказательства, как документы граждан, мобильные телефоны, личные вещи были изъяты и станут доказательством в суде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная повторно, или группой лиц. Задержанная находится в изоляторе временного содержания УМВД Украины в Черновицкой области, ей угрожает лишение свободы до 5-ти лет. Ее несовершеннолетняя дочка осталась в селе, на попечении бабушки.