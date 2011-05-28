Одаренные дети из Украины выступили в московском Кремле

Одаренные дети «Виртуозы Украины» выступили в Оружейной палате Московского Кремля в рамках VIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, там выступило 10 детей из Киева, Одессы, Алушты, а также Москвы в возрасте от 7 до 16 лет.

«Накануне Международного дня защиты детей, дети Украины посвящают свой праздничный сегодняшний концерт детям России», - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО перед началом концерта.

При этом он добавил, что на концерт были приглашены дети из Москвы и Московской области.

«Судьбы народов и взаимоотношения между ними во многом зависят от того, какими вырастут наши дети, каким сформируется нынешнее подрастающие поколение», - сказал он.

В.ЕЛЬЧЕНКО уверен, что проведение этой международной акции будет способствовать укреплению взаимопонимания, дружбы детей и взрослых Украины и России.

«Сегодня у нас есть возможность еще раз убедиться, что культура и искусство - именно то, что объединяет поколение, народы и существует вне границ», -подчеркнул В.ЕЛЬЧЕНКО.

Посол поблагодарил организаторов концерта и спонсоров, а также выразил надежду, что такие праздники «украинского искусства на российской земле» будут проходить и в дальнейшем.

Концерт организован при содействии посольства Украины в Российской Федерации и лично супруги посла Украины в России Ирины ЕЛЬЧЕНКО, а также НПО «Детский благотворительный фонд «Интеллект-Клуб».

Фестиваль «Москва встречает друзей» - это самый масштабный проект Фонда Владимира Спивакова, в котором с 2004 года приняли участие уже более 14 тыс. одаренных детей из 60 стран мира. Фестиваль проводится ежегодно, в канун летних школьных каникул, его участниками неизменно являются Владимир СПИВАКОВ и Государственный Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», с которыми в качестве солистов выступают лучшие юные музыканты.