«Укрзализныця» в этом году должна вернуть 2,5 млрд. грн. долгосрочных кредитов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК во время интервью экономическому еженедельнику «Комментарии».

«В этом году мы должны будем вернуть 2,5 млрд. грн. долгосрочных кредитов, в том числе окончательно завершить выплаты «Дойче Банку» по кредиту за строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в городе Киеве в размере 1,05 млрд. грн. Хочу отметить, что в целом «Укрзализныця» на этот проект потратила 8,5 млрд. грн. Нигде в мире железные дороги не несут самостоятельно такие нагрузки на инфраструктурные проекты», - сказал В.КОЗАК.

По его словам, на сегодняшний день кредитный портфель «Укрзализныци» составляет 11,5 млрд. грн., из них около 3 млрд. грн. краткосрочных кредитов, которые привлекались для пополнения оборотных средств. По мнению главы отрасли, именно большая кредитная нагрузка является причиной стабильно тяжелого экономического положения железнодорожного транспорта Украины.

Также острой проблемой для железнодорожного транспорта является износ подвижного состава. «Казалось бы при нашем годовом обороте в 50 млрд. грн. кредитный портфель в 11,5 млрд. грн. не должен быть большой проблемой. Но при износе парка вагонов и локомотивов на 80-90% мы не имеем достаточных собственных инвестиционных ресурсов для развития», - констатировал гендиректор. Единственным выходом из сложившейся ситуации В.КОЗАК видит скорейшее реформирование отрасли: «Нужно максимально сокращать эксплуатационные расходы. Но без реальной реформы отрасли эти шаги не позволят кардинально исправить ситуацию», - сказал он.