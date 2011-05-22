Радиоактивный мусор мешает охлаждать реакторы на аварийной АЭС

Компания-оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" ТЕРСО в воскресенье заявила, что мусор и завалы на территории электростанции, образовавшиеся после землетрясения в марте, мешают вести работы по охлаждению аварийных реакторов, так как в местах скопления мусора обнаружен высокий уровень радиации, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NHK.

Специалисты в пятницу на одном из завалов обнаружили опасный для человека уровень радиации в тысячу миллизивертов в час. В другом месте уровень радиации достигал 900 миллизивертов в час, говорится в воскресном заявлении TEPCO. В основном это фрагменты строительных конструкций, которые были повреждены при взрывах, пояснил представитель компании.

Если человек получит дозу облучения в 500 миллизивертов в течение короткого периода, это может стать причиной развития онкологических заболеваний. Доза в 1 зиверт приводит к острой лучевой болезни, 1,5 зиверта - к хронической лучевой болезни.

На местах завалов на АЭС с 6 апреля работают уборочные машины с дистанционным управлением. В уборке вокруг первого реактора к воскресенью уже наметился прогресс, отметили в TЕРСО, там уровень радиации снизился в два раза, Однако высокий уровень наблюдается вокруг третьего энергоблока, где после землетрясения в марте был сильный взрыв, говорится в сообщении.

В TEPCO заявили, что разбор завалов и уборка радиоактивного мусора завершится к июлю.