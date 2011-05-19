Избили милиционеров, пытавшихся остановить грабителей

Сакская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений двум участковым милиционерам, которые пытались остановить грабителей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Правоохранители получили травмы вчера поздним вечером при исполнении служебного долга - задержании покушавшихся на чужое имущество», - говорится в пресс-релизе.

Надзорное ведомство завело дело по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса - умышленное причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов во время службы. Санкция статьи - лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ведется следствие.