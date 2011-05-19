Минфин озаботился проблемой, где брать деньги при военном положении
Законопроект уже готов
Министерство финансов Украины предлагает разрешить использование золотовалютных резервов для пополнения Государственного бюджета Украины при введении военного положения.
Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте «О финансовой системе Украины в особый период», текстом которого располагает УНИАН.
Документом предлагается предоставить Нацбанку право определять «совместно с Кабинетом министров Украины при согласовании с Верховной Радой размер доли золотовалютных резервов, который направляется в Государственный бюджет Украины». При этом, часть резервов, направленных в Госбюджет, предлагается отнести к государственному долгу, которая после окончания особого периода должна быть возмещена в полном объеме.
Госбюджет, в случае введения военного положения, также может пополняться за счет средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также средств со счетов физических лиц. Размер доли средств, которая может быть перечислена в Госбюджет для удовлетворения потребностей государства, определяет правительство Украины.
Средства, привлеченные таким образом, включаются в государственный долг и оформляются государственными ценными бумагами, обязательства по которым выполняются государством по окончании особого периода за счет средств Госбюджета.
Минфин также предлагает определить, что в особый период обслуживание клиента в банке осуществляется по единому текущему счету, который открыт в одном из банков, которые привлечены для финансирования потребностей государства в особый период.
Законопроектом также предусматривается, что органы управления финансами в мирное время должны подготовить финансовую систему к функционированию в особый период. В частности, должны быть приняты меры по немедленному переводу активов Нацбанка, государственных и других банков, которые созданы и действуют на территории Украины, из банков и небанковских финансовых учреждений государств - потенциальных агрессоров и их союзников в случае возникновения реальной угрозы вооруженной агрессии с их стороны.
Кроме того, банкнотно-монетный двор, фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище и казначейство Национального банка Украины должны быть обеспечены необходимым запасом сырья и материалов, а также автономными источниками снабжения электроэнергии, воды, тепла и т.д.
«Ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные данным законом, начнут действовать одновременно со вступлением в силу Указа Президента Украины об объявлении мобилизации или с момента введения военного положения в Украине, или в отдельных ее территориях, и будут действовать на период до объявления Верховной Радой по предоставлению Президента Украины заключения мира», - говорится в переходных положениях законопроекта.
Как сообщалось, в сентябре 2004 года Нацбанк своим постановлением №444 утвердил Положение о порядке прекращения, остановки, ограничения деятельности банков в особый период.
В соответствии с этим документом, Нацбанк определяет в мирное время перечень банков Украины, уполномоченных для работы (осуществления операций) в особый период, и уточняет этот перечень ежегодно. В перечень могут войти банки с разветвленной, хорошо технически оснащенной сетью, банк должен входить в группу хорошо или достаточно капитализированных банков. В уставном капитале уполномоченного банка должен отсутствовать иностранный капитал.