Минфин озаботился проблемой, где брать деньги при военном положении

Министерство финансов Украины предлагает разрешить использование золотовалютных резервов для пополнения Государственного бюджета Украины при введении военного положения.

Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте «О финансовой системе Украины в особый период», текстом которого располагает УНИАН.

Документом предлагается предоставить Нацбанку право определять «совместно с Кабинетом министров Украины при согласовании с Верховной Радой размер доли золотовалютных резервов, который направляется в Государственный бюджет Украины». При этом, часть резервов, направленных в Госбюджет, предлагается отнести к государственному долгу, которая после окончания особого периода должна быть возмещена в полном объеме.

Госбюджет, в случае введения военного положения, также может пополняться за счет средств предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также средств со счетов физических лиц. Размер доли средств, которая может быть перечислена в Госбюджет для удовлетворения потребностей государства, определяет правительство Украины.

Средства, привлеченные таким образом, включаются в государственный долг и оформляются государственными ценными бумагами, обязательства по которым выполняются государством по окончании особого периода за счет средств Госбюджета.

Минфин также предлагает определить, что в особый период обслуживание клиента в банке осуществляется по единому текущему счету, который открыт в одном из банков, которые привлечены для финансирования потребностей государства в особый период.

Законопроектом также предусматривается, что органы управления финансами в мирное время должны подготовить финансовую систему к функционированию в особый период. В частности, должны быть приняты меры по немедленному переводу активов Нацбанка, государственных и других банков, которые созданы и действуют на территории Украины, из банков и небанковских финансовых учреждений государств - потенциальных агрессоров и их союзников в случае возникновения реальной угрозы вооруженной агрессии с их стороны.

Кроме того, банкнотно-монетный двор, фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище и казначейство Национального банка Украины должны быть обеспечены необходимым запасом сырья и материалов, а также автономными источниками снабжения электроэнергии, воды, тепла и т.д.

«Ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренные данным законом, начнут действовать одновременно со вступлением в силу Указа Президента Украины об объявлении мобилизации или с момента введения военного положения в Украине, или в отдельных ее территориях, и будут действовать на период до объявления Верховной Радой по предоставлению Президента Украины заключения мира», - говорится в переходных положениях законопроекта.

Как сообщалось, в сентябре 2004 года Нацбанк своим постановлением №444 утвердил Положение о порядке прекращения, остановки, ограничения деятельности банков в особый период.

В соответствии с этим документом, Нацбанк определяет в мирное время перечень банков Украины, уполномоченных для работы (осуществления операций) в особый период, и уточняет этот перечень ежегодно. В перечень могут войти банки с разветвленной, хорошо технически оснащенной сетью, банк должен входить в группу хорошо или достаточно капитализированных банков. В уставном капитале уполномоченного банка должен отсутствовать иностранный капитал.