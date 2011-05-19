Министерство сообщает, как будет аттестовывать архитекторов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало проект постановления Кабмина «Некоторые вопросы профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, документ разработан во исполнение Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Планируется, что документ введет правовой механизм получения архитекторами, инженерами, экспертами и другими ответственными исполнителями отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, соответствующих квалификационных сертификатов.

Норма об обязанности или праве получения данными специалистами квалификационных сертификатов установлена также рядом статей Закона «Об архитектурной деятельности».

Проект постановления основывается также на положениях программы экономических реформ на 2011-2014 годы, которой в рамках дерегулирования и развития предпринимательства предусмотрено упрощение разрешительной системы в строительстве. Такое упрощение, согласно проекту акта, осуществляется путем постепенного перехода от лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объекта архитектуры, к профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ.

В министерстве считают, что данные изменения будут способствовать совершенствованию процедуры профессиональной аттестации и повышению профессионального уровня ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры.

Сегодня проект документа проходит правовую экспертизу в Минюсте.

Напомним, во исполнение Закона «О регулировании градостроительной деятельности» Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разрабатывает ряд нормативно-правовых документов. На сегодня Кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения ответственности и совершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности», постановления «Вопросы принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов» (от 13.04.2011, № 461), «Некоторые вопросы выполнения подготовительных и строительных работ» (от 13.04.2011, № 466), «Об утверждении Порядка отнесения объектов строительства к IV и V категориям сложности” (принято правительством 27 апреля т.г.), «О Порядке согласования проектов строительства и проведения их экспертизы» (принято 11 мая т.г.).

Кроме этого, проекты еще 10 постановлений, которые подготовило министерство, находятся на согласовании центральных органов исполнительной власти.