Украина заинтересована в консультациях с США и Румынией по ПРО

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил о заинтересованности Киева в консультациях с Бухарестом и Вашингтоном по поводу размещения в Румынии элементов системы противоракетной обороны США.

Выступая в среду на пресс-конференции в Бухаресте, Грищенко подчеркнул, что Украина нацелена на обсуждение "всех политических аспектов вопроса" в контексте проблем европейской безопасности.

Румыния, с которой Украина имеет общие 650 километров границы, две недели назад завершила переговоры с США о размещении на своей территории 24-х американских ракет-перехватчиков, замечает Радио Свобода.