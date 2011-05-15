Глава МВФ не признает обвинений в сексуальных домагательствах

. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан, которого подозревают в сексуальных домогательствах, не намерен признавать своей вины, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката задержанного главы МВФ Бенджамина Брафмена.

Стросс-Кан был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке всего за несколько минут до вылета в Париж. По данным Reuters, в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

"Мы ожидаем, что в течение часа ему будут предъявлены обвинения и он будет формально арестован", - сообщил пресс-секретарь полиции Нью-Йорка Пол Брауни.

"Он будет заявлять о своей невиновности", - цитирует Reuters слова адвоката.

МВФ не комментируют задержание главы фонда. "Мы видели это в новостях, но мы комментируем только работу фонда", - сказали РИА Новости в Фонде.