Бойко: "Южный поток" угрожает нацбезопасности Украины

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко уверен, что проект "Южный поток" угрожает национальной безопасности Украины, поэтому необходимо заняться модернизацией украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Действительно, проект "Южный поток" - это угроза нашим национальным интересам и мы всегда будем выступать против него", - сказал Бойко поздно вечером в эфире телеканала "Интер".

Он напомнил, что еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в июне посетит Украину в рамках начала модернизации украинской газотранспортной системы.

"Сегодня у нас есть осторожный оптимизм, что нам удастся доказать нужность своей газотранспортной системы, - отметил он. - Чем больше мы будем модернизировать свою ГТС, тем больше мы будем открыты, показывать свою надежность, и меньше шансов реализоваться "Южному потоку", который направлен на то, чтобы "осушить"нашу газотранспортную систему, нашу газовую трубу", - цитирует министра РИА "Новости".