Комарницкого обвиняют в преступлении, которого не было в природе?

Адвокат лидера фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО Андрей ФЕДУР считает, что на пострадавшего Ивана ГРАНЦЕВА вообще не было разбойного нападения.

Об этом А.ФЕДУР заявил в эфире программы «Вечер с Николаем Княжицким» на ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Что касается Д.КОМАРНИЦКОГО – ситуация трагикомическая. Трагедия заключается в том, что абсолютно безосновательно, с грубыми нарушениями требований действующего законодательства, человека засадили в тюрьму по делу, где ему инкриминируют преступление, которого он не то что не совершал никогда, а самого этого преступления не было в природе, его просто не существовало. А, с другой стороны, ситуация является комичной потому, что у нас можно дойти до такого абсурда», - сказал А.ФЕДУР.

По словам адвоката, «сам пострадавший говорит совсем о другом. Он (И.ГРАНЦЕВ) не говорит, что на него напали разбойники. Он говорит, что находился в бюро технической инвентаризации. Он там был по делам, которые он в то время вел как адвокат. И он считает, что на него было совершено нападение в связи с его профессиональной деятельностью. У него хотели отнять документы. Он считает, что те, кто на него напал, могли подозревать, что у него есть интересующие их документы. Если это так, а у меня нет никаких оснований не верить ему в этом плане, тогда это - прямое доказательство того, что прокурор возбудил дело за разбойное нападение абсолютно безосновательно. Потому что действующим Уголовным кодексом предусмотрена ответственность как раз за нападение на адвоката. Это статья 398-я Уголовного кодекса Украины».

А.ФЕДУР объяснил, почему Д.КОМАРНИЦКОГО и зятя мэра Киева Вячеслава СУПРУНЕНКО пытаются привлечь к ответственности именно за разбойное нападение, а не за нападение на адвоката.

«По этой статье (ст. 398 Уголовно-процессуального кодекса Украины – ред.) Д.КОМАРНИЦКОГО нельзя было не то, что арестовать, нельзя было даже задержать. Потому что эта статья не предусматривает лишения свободы вообще», - заявил А.ФЕДУР.

Как сообщал УНИАН, Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля 2011 года сотрудниками столичного УБОП. Ему инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч.2 Уголовного кодекса Украины).