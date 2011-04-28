Полтавский горсовет отказался выделить землю под храм УГКЦ

Депутаты Полтавского городского совета сегодня во время сессии отказались выделить землю под строительство Свято-Троицкого храма и храмового комплекса Украинской греко-католической церкви на улице Великой, 2-в.

Как сообщили УНИАН в мэрии Полтавы, данные культовые сооружения могли занять 0,19 га посреди парка общей площадью 0,452 га.

Градостроительный совет Полтавы одобрил проекты строительства, однако некоторые депутаты заявили, что жители соседних с возможным строительством домов собрали подписи против подобного строительства.

В ходе голосования вопроса о выделении земли под строительство проект решения не набрал нужного количества голосов депутатов.