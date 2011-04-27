Завтра в Украине - до 24° тепла

Дождь - лишь на севере Левобережья

Завтра на севере Левобережья Украины местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°, на побережье морей 14-19°; в горных районах ночью 1-6° тепла, днем 9-14°. В Киевской области в четверг - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12° тепла, днем 22-24°.

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