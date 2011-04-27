30 апреля в Полтаве пройдет всеукраинский фестиваль граффити «Poltava city jam».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы мэрии Полтавы.

«Полтавская городская организация творческой молодежи «Коло тебе», при содействии Управления по делам семьи, молодежи и спорта исполнительного комитета Полтавского городского совета и отдела по делам семьи и молодежи Полтавской ОГА, организовала открытый всеукраинский граффити-фестиваль «Poltava city jam», говорится в сообщении.