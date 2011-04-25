Завтра в Украине - от 1° до 22° тепла

Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 26 апреля будет небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, в горных районах 1-6° тепла; днем 17-22°, на побережье морей и в Карпатах 11-16°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22°. В столице также без осадков. Температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.