Команда ветеринаров умертвит животных в 20-километровой зоне АЭС

Министерство сельского хозяйства Японии намерено направить в зону эвакуации вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" команду ветеринаров, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Специалисты должны будут проверить состояние оставшегося без хозяев домашнего скота. Из сотен тысяч бесхозных коров, свиней и кур большая часть уже погибла от голода и отсутствия ухода. К погибающим животным будет применена эвтаназия, отметили в министерстве.

Землетрясение 11 марта и цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов Японии. Полностью разрушено более 61 тыс. зданий и строений, более 200 тыс. повреждены. Землетрясение привело к утечке радиации на АЭС "Фукусима-1". К настоящему моменту из 20-километровой зоны вокруг АЭС эвакуированы все жители, обратный въезд в города и деревни, расположенные в окрестностях станции, для них запрещен.