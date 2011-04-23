В Киеве нашли 4 подростков, которые 18 апреля пропали в Белой Церкви

13:35, 23 апреля 2011
Общество
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Мальчики "путешествовали"

Вчера в Киеве были найдены четыре подростка, которые пропали в городе Белая Церковь.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области, ребят в возрасте от 11 до 14 лет опознали граждане в столичном Гидропарке по фотокарточкам, которые распространила милиция .

Установлено, что один из мальчиков украл у родителей 6 тыс. грн.

Как отметили в милиции, все «путешественники» уже возвращены родителям.

 

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