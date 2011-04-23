В Сумах соберутся послы стран ЕС

Сумскую область в День Европы посетят посол Европейского Союза в Украине и 20 послов стран - членов ЕС.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной государственной администрации.

По словам первого заместителя председателя ОГА Виктора ЧЕРНЯВСКОГО, цель проведения Дня Европы в области - объединить общину Сумской области и показать, что “мы являемся частью Европы, имеющей свои достижения и европейскую перспективу”.

«По результатам проведенного в марте Представительством Европейского Союза в Украине конкурса среди 29 городов на совместную организацию и проведение Дня Европы Сумы заняли второе место и получили возможность отпраздновать общеевропейский праздник в кругу почетных гостей», - отметил В.ЧЕРНЯВСКИЙ.

Как сообщил начальник Главного управления экономики Сумской ОГА Александр СИТАК, на протяжении 27-29 мая члены европейской делегации посетят Конотоп, Ромны, Тростянец и Сумы, где примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Европы.

Они побывают в Сумском государственном университете и Украинской академии банковского дела НБУ, осмотрят ведущие предприятия областного центра, примут участие в ряде других мероприятий.

Как сообщал УНИАН, победителем открытого конкурса среди городов Украины на совместную организацию и проведение Дня Европы в 2011 году стал Николаев.

По предварительным данным Представительства ЕС в Украине, празднование Дня Европы в Николаеве состоится 14 мая.

Второе и третье места заняли Сумы и Лубны, куда на празднование Дня Европы пожалуют послы государств ЕС.