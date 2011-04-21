Из архивов КГБ: в 1981-82 годах на ЧАЭС были утечки радиации

Архивы КГБ свидетельствуют, что данные о халатности, авариях или утечке радиационных веществ на ЧАЭС на протяжении 1971-1986 годов партия квалифицировала как дезинформацию, и активно прекращала «распространение слухов»

Об этом пишет в авторской колонке «История с грифом «Секретно» для ТСН.ua историк Владимир ВЯТРОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В рассекреченных документах КГБ о Чернобыле, отметил исследователь, зафиксировано, что коммунистическая партия активно пресекала «распространение слухов» о халатности, авариях или утечке радиационных веществ на ЧАЭС в 1971-1986 годах.

В.ВЯТРОВИЧ сказал: «Архивы подают информацию, что за период эксплуатации с 1977-го по 1981 год на атомной электростанции произошло 29 аварийных остановок, из них 8 - по вине обслуживающего персонала. только в 1983-1985 гг. произошло 5 аварий и 63 отказа основного оборудования».

В.ВЯТРОВИЧ рассказал, что КГБ вел постоянный надзор за ЧАЭС как за стратегическим объектом, однако временами даже абсолютно кричащие отчеты чекистов, если не терялись внутри самой спецслужбы, то слишком пристальные сотрудники получали взыскание за «дезинформирование партии».

“С самого начала сооружения атомной станции УССР не получила полных технических характеристик объекта, уже не говоря об отсутствии надлежащей квалификации у рабочих и постоянные сообщения о поставке бракованных материалов”, - приводит факты историк.

Исследователь сделал заключение, что атомная станция в Чернобыле так и не начала работу нормально. Он цитирует отчет КГБ от 17 января 1979 года: «На отдельных участках строения второго блока Чернобыльской атомной электростанции зафиксированы факты отхода от проектов и нарушения технологии ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям».

«Работникам ЧАЭС, жителям близлежащих городов так никогда и не сообщали о значительной радиоактивной утечке 20 апреля 1981 года или о сентябрьской аварии 1982 года на первом энергоблоке АЭС», - констатирует В.ВЯТРОВИЧ.

По его данным, после аварии 1982 года эксперты отмечали превышение допустимого уровня радиации в сотни раз. Выявленные ими «горячие» частицы были опасны для людей, могли привести к серьезным осложнениям, включая смертельным исход из-за «прожигания» тканей организма. Вместо этого руководитель КГБ УССР С.Муха информировал В.Щербицкого не о мероприятиях по охране здоровья, а лишь об информационных последствиях аварии: «Обстановка в оперативном плане на АЭС и окрестностях нормальная. Фактов распространения панических слухов не отмечается».

«Трещины в перекрытиях третьего и четвертого блоков были зафиксированы КГБ еще 17 марта 1984 года, - отметил В.ВЯТРОВИЧ. - Первый из блоков на то время работал немногим более двух лет, второй - лишь вступал в эксплуатацию. Но доделывать его не было времени - впоследствии кагэбисти писали о спешке с досрочным пуском реактора к очередному съезду партии».

Подробнее о 15 годах, которые предшествовали Чернобыльской катастрофе, в документах КГБ можно прочитать на сайте tsn.ua.