Завтра киевлянам создадут проблемы с перемещениями

Завтра, 19 апреля, в связи с прибытием в Киев официальных делегаций для участия в Киевском саммите по безопасному и инновационному использованию атомной энергии ГАИ планирует частичное ограничение в перемещении транспорта и пешеходов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, отметив, что такие меры необходимы для надлежащей организации безопасности дорожного движения

Так, с 12.00 до 14.00 возможны ограничения в движении на автодороге Киев - Харьков (от городской черты до Харьковской площади и дальше по проспекту Бажана), по Столичному шоссе (от проспекта Науки до Южного моста, а также по Набережному и Надднепрянскому шоссе). В этом же временном промежутке могут быть ограничения и на Европейской площади.

А с 18.00 до 19.00 водителям придется объезжать Европейскую площадь в связи с переездом участников саммита из «Украинского дома» (Крещатик, 2) в дом официальных приемов (ул. Грушевского, 22).

Такие же ограничения могут возникнуть с 19.00 до 20.00 и во время переезда участников саммита из дома официальных приемов (ул. Грушевского, 22) в Национальную оперу Украины (ул. Владимирская, 50).

Начальник ГАИ Киева Анатолий КУРИННОЙ отметил, что во время проведения мероприятий на таком высоком уровне, как правило, нельзя обойтись без подобных ограничений, и просит киевлян с пониманием отнестись к этому.

С учетом изложенного, руководитель столичной Госавтоинспекции рекомендует водителям по возможности планировать свои поездки таким образом, чтобы не посещать центральную часть города в указанное время.

Начальник ГАИ столицы также советует водителям быть внимательными и неуклонно соблюдать требования сигналов регулировщиков и временных дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил.