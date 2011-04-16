В Одесской области на взятке поймали секретаря горсовета

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины задержан за взятку секретарь Южненского городского совета (Одесская область).

Об этом УНИАН сообщил источник в Одесском облУВД, уточнив, что «задержанный вымогал у местного предпринимателя 20 тыс. долларов за продление договора аренды земельного участка».

В отношении чиновника прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2. ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Южненский городской голова Владимир НОВАЦКИЙ, избранный на эту должность от Народной партии, отказался комментировать задержание секретаря горсовета, возглавляющего городскую организацию Партии регионов: «Я не располагаю подробностями – это исключительная компетенция правоохранительных органов».