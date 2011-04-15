Крымская милиция переведена на усиленный вариант службы

Крымское управление МВД предупреждает автомобилистов о возможных временных ограничениях в передвижении по улицам Симферополя и дороге Симферополь-Алушта-Ялта 15 апреля из-за проезда делегаций - участников Экономического совета СНГ и бизнес-форума «Ялтинские деловые встречи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Личный состав крымской милиции в пятницу будет переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности участников экономического совета и форума.

«Разработаны детальные планы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, предусмотрено привлечение необходимого количества сотрудников милиции, а также военнослужащих Внутренних войск. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции провели обследования улично-дорожной сети и технических средств регулирования движения на маршрутах следования делегаций», - говорится в пресс-релизе.