В Донецкой области четырем городам сокращена подача воды

Четырем городам Донецкой области - Зугрэсу, Краматорску, Славянску и Угледару – областное коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» сократило объемы подачи воды за имеющиеся долги и несвоевременное выполнение обязательств по оплате.

Как сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета со ссылкой на данные коммунально-коммерческого предприятия «Вода Донбасса», городу Зугрэсу подачу воды сократили на 10%, Славянску – на 15%, а Краматорску и Угледару – на 30%..

Согласно сообщению, несмотря на неоднократные предупреждения, не в полном объеме рассчитались за потребленную воду: ООО «Краматорскводоканал», коммунальное предприятие «Славгорводоканал», КП «Зугрэсводоканал-1», КП «ККП Угледарского городского совета». Руководителям этих предприятий несколько раз направлялись письма и телефонограммы с предупреждением о том, что в случае неоплаты подача воды будет сокращена, однако денежные средства так и не поступили, отметили в компании «Вода Донбасса».