В следующем году студенты не будут учиться по субботам.

Как пишет «Світ освіти», об этом сегодня сообщил министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

По его словам, Министерство образования и науки, молодежи и спорта планирует разработать новый учебный календарь на 2011-2012-й учебный год с учетом проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Он отметил, что этот вопрос касается не только работы университетов, но и проведения внешнего независимого оценивания.

На вопрос, правда ли, что из-за Евро-2012 студенты будут учиться по субботам, чтобы освободить общежития для болельщиков, которые приедут в Украину, Д.ТАБАЧНИК ответил: «Студенты не будут учиться по субботам. Возможно, в какой-то день у них вместо трех учебных пар будет четыре, будет две пары и практикум или лабораторная работа. Но, учитывая, что на сегодняшний день даже школы имеют право 40% учебного времени планировать сами, а у университетов степень свободы намного больше я думаю, что мы дадим им только рекомендации, а дальше каждый университет сделает это самостоятельно».

Как сообщал УНИАН, на днях вице-премьер министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что в 2012 году в связи с проведением в Украине финала Евро-2012 учебный процесс в школах и высших учебных заведениях завершится раньше, а вступительные экзамены в вузы начнутся позже.

“Если будет система вступительных экзаменов, то все экзамены начнутся 2 августа 2012 года. Я не знаю, кто будет учиться по субботам, но то, что до 20-25 мая учебные и экзаменационные процессы должны быть завершены, – это 100%”, - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, “во всем мире так было, во всем мире сдвигали сроки и под Олимпиады, и под чемпионаты мира и Европы”.