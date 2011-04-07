Автор «Стратегий гениев» откроет формулу достижения цели

8 апреля в 19.00 в информационном агентстве УНИАН автор серии книг «Стратегии гениев» Валентин БАДРАК предложит каждому украинцу почувствовать себя выдающейся личностью – на семинаре по гений-терапии.

Семинар пройдет в рамках проекта “Лаборатория «Сделай себя сам”.

Как утверждает автор нового направления развития личности, люди, добившиеся успеха в различных плоскостях жизни, на самом деле использовали сходную матрицу, которой способен воспользоваться каждый человек.

«Я не предлагаю стать гением каждому, я открываю формулу достижения цели, которая приемлема для каждого человека, независимо от его физической формы, уровня здоровья, наличия ресурсов и т.д.» - говорит автор гений-терапии. По мнению В.БАДРАКА, для применения технологий победителей большинству людей не хватает не столько определенных знаний, сколько воли. Разработанные практики психофического саморегулирования и специальных визуализаций с образами выдающихся личностей позволяют заметно улучшить не только характеристики воли и сформировать психологическую установку на успех, но и помочь отыскать новую оригинальную идею. Значительное внимание автор также уделит применению технологий воздействия на массовое сознание.

Семинар рассчитан на людей, стремящихся к более высокому уровню самореализации, достижению крупных целей. Он откроет уникальные возможности студентам, преподавателям, психологам, тренерам, интересующимся.

«Если человек способен рассмотреть в таких всемирно известных личностях как Альберт Эйнштейн или Отто фон Бисмарк прежде всего человеческие черты, понять природу мотиваций Джорджа Сороса, Сергея Королева или Андрея Тарковского, он станет на несколько ступеней ближе к собственному успеху», - уверен В.БАДРАК.

Семинар разработан на основе книг «Стратегии гениальных мужчин», «Стратегии гениальных женщин», «Стратегии выдающихся личностей (учебник для каждого)» и пройдет, как уже упоминалось вначале, в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам».

Справка УНИАН. Лаборатория «Сделай себя сам» начала работать в УНИАН в выходные дни и по вечерам в будние дни с 1 марта этого года. Инициаторы проекта, направленного на саморазвитие личности - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности В.БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье» . В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели В.БАДРАК, доктор экономических наук, автор школы синергического эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО, известный тренер Ицхак ПИНТОСЕВИЧ (лучший бизнес-тренер Украины 2007 года по оценкам Украинской академии тренинга, обладатель 2-го места в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития лица 2009 года).

7 апреля в рамках проекта в УНИАН пройдет также экспертная дискуссия “Как сделать свое имя брендом”. Модератором дискуссии выступит известный тренер и специалист по менеджменту тайма Людмила БОГУШ.

Более детальную информацию о семинаре В.БАДРАКА можно получить на сайте информационного агентства УНИАН, в разделе «Семинары»

Запись на семинар и вопросы оплаты - по телефону: 279-33-53; по эл.почте: vika@unian.net

Подробную информацию об авторе и его концепции смотрите на сайте Валентина БАДРАКА