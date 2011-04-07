Православные отмечают Благовещение

Сегодня православные всего мира отмечают один из 12 главных церковных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Первые сведения о Благовещении относятся к 560 году, когда император Иустиниан указал дату празднования Благовещения - 25 марта (7 апреля по новому стилю). Католики празднуют Благовещение 25 марта.

Благовещение – день, когда Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил, который сообщил ей благую весть о будущем рождении сына, который станет Спасителем всего мира. Согласно преданию, в руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, которая изображена на всех иконах Благовещения.

События Благовещения описаны единственным евангелистом - апостолом Лукой. В Евангелии он сообщает, что в 6-й месяц после зачатия праведной Елисаветой святого Иоанна Предтечи Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о предстоящем рождении от нее Спасителя мира: «Ангел, войдя в Нее, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобой; благословенна Ты меж женами...».

Согласно церковному преданию, в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, а именно - слова о рождении Мессии. "Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию", - думала она.

В этот день было заведено отпускать птиц на волю. Эта традиция символизирует освобождение души от грехов и святость помыслов в такой светлый праздник.

Благовещение считают праздником весны и всеобщего благоденствия в природе.

С праздником связаны много народных примет: в этот день нельзя выполнять какую-либо домашнюю работу. Даже «птица гнезда не вьет в этот день» - говорили украинцы.

Считается, что на Благовещение и Пасху в аду не мучают грешников.