ВР выдвинула Ющенко условие: нет закона о выборах - нет изменений в бюджет

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещение народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены).

Законом предусмотрено, в частности, что внеочередные выборы депутатов признаются такими не состоявшимися, если в них приняли участие меньше половины от количества избирателей, включенных в списки избирателей. Также законопроектом предусмотрено, что при проведении внеочередных выборов открепительные удостоверения не изготовляются и не используются.

Кроме того, предусмотрено, что органы государственной пограничной службы за три дня до дня выборов подают в окружные избирательные комиссии данные о гражданах, зарегистрированных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, которые фактически пересекли государственную границу и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Также законом предусмотрено исключить норму, которая есть в действующем законе, о том, чтобы партия (блок), которая выдвигала кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации его в качестве народного депутата (то есть речь идет об «обнулении» списков партий и блоков – УНИАН).

Законом также определены особенности образования избирательных комиссий на внеочередных выборах. В частности, предусмотрено, что окружные избирательные комиссии образуются ЦИК не позже 12-го дня после начала избирательного процесса. Кандидатуры в их состав подаются от депутатских фракций, которые были образованы в текущем созыве Верховной Рады. Представления относительно кандидатур подписываются председателем фракции, подпись которого удостоверяется в аппарате ВР или нотариально и вносится в ЦИК не позднее 8-го дня после начала избирательного процесса.

Кроме того, законом предусмотрено, что ЦИК обязана установить результаты выборов депутатов независимо от количества избирательных участков, на которых голосование было признано недействительным.

Чтобы принять этот закон, Верховная Рада изменила процедуру рассмотрения вопросов, внесённых в повестку дня. Такое решение было принято по требованию представителей коалиции. “За” проголосовали 289 народных депутатов из 429, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно решению, ВР прервала рассмотрение проекта закона о внесении изменений в госбюджет и вернулась к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов.

В частности, ВР намерена принять изменения в закон о выборах народных депутатов, и сразу же направить его на подписание Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. Только после того как будет подписан данный закон, ВР вернется к рассмотрению изменений в государственный бюджет.