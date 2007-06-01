Мороз и Янукович заявляют, что развал коалиции для них - не вопрос

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляют, что вопрос о развале коалиции не стоит в повестке дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам.

В частности, А.МОРОЗ отметил, что «слухи эти преувеличены».

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «есть эмоциональные выступления некоторых народных депутатов, некоторых членов коалиции», которые не довольны теми решениями, которые принимаются.

По его словам, «живые люди реагируют эмоционально».

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «этот вопрос не стоит в повестке дня», и поддержал А.МОРОЗА в том, что слухи о развале коалиции являются преувеличенными.