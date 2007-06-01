Погода на выходные

2 июня на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных, а днем и в северных областях пройдут грозовые дожди, в западной части местами сильные ливни. На остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. В Украине в отдельных районах будут наблюдаться шквалы 15-20 м/с, град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 25-30°, в восточной части до 34°; в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 10-15°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на Закарпатье пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25° (в горах ночью 8-13°, днем 10-15°).

3-4 июня сохранится переменная облачность. Временами дожди (3 июня в западных и северных областях, ночью 4 июня на Прикарпатье местами сильные дожди), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; ночью 3 июня в южной части, 4 июня в северных, центральных и восточных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 21°, в западных, 4 июня и в северных и восточных областях 10-15°; днем снижение температуры до 20-25°, в южной части 3 июня 25-30°, 4 июня 22-27°.

На Закарпатье: грозовые дожди (днем 3 и ночью 4 июня сильные дожди), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 22-27° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

5-6 июня - без осадков, лишь ночью 5 июня в западных областях пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15° (5 июня на севере Левобережья и Луганской области местами 6-8° тепла), в южной части 12-18°; днем 22-28°.

2 июня в г. Киеве и столичной области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы - шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 25-30°.

3-4 июня будет переменная облачность. 3 июня ночью сильные дожди с грозами, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем местами кратковременный дождь, гроза; 4 июня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3 июня 13-18°, 4 июня 10-15°; снижение дневной температуры до 20-25°.

5-6 июня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 22-28°.