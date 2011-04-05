В Донецке 30 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией

В Донецке 30 детей госпитализировано с острой кишечной инфекцией.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области со ссылкой на Главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, по состоянию на 9.00 5 апреля в детские инфекционные отделения горбольниц № 1 и № 21 г. Донецка госпитализировано 30 детей раннего возраста с признаками острой кишечной инфекции - повышением температуры тела до 38 градусов, рвотой, жидкими испражнениями.

Детям поставлен предварительный диагноз - острая кишечная инфекция. Подавляющее число детей заболели в период с 3 по 4 апреля.

В облСЭС подчеркнули, что течение заболевания детей - средней тяжести и легкое, отмечается положительная динамика их клинического состояния.

«Сейчас осуществляется бактериологическое, вирусологическое обследование и лечение детей в полном объеме», - сказали в облСЭС.

С целью установления причин заболеваний областной и городской санэпидемстанциями совместно со специалистами Главного управления здравоохранения облгосадминистрации начато эпидемиологическое расследование.

В обл СЭС также сообщили, что создан оперативный штаб для круглосуточной координации мероприятий по ликвидации вспышки острого кишечного заболевания.

Проведено заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, утвержден план по локализации очага. Работа детской молочной кухни приостановлена. Противоэпидемические мероприятия продолжаются согласно плана.