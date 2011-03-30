За взрыв в жилом доме «Днепрогаз» заплатил 96,6 миллиона в бюджет

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины взыскала с открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации "Днепрогаз" в интересах Кабинета министров Украины денежные средства в сумме 96 млн. 615 тыс. 199,13 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"В связи с выполнением в полном объеме решения суда государственным исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства", - сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Кроме того, за невыполнение решения суда в срок, установленный государственным исполнителем, и платежными поручениями, с "Днепрогаза" взыскан исполнительный сбор в размере 9 661 519,91 грн. Деньги перечислены в государственный бюджет.

Министр юстиции напомнил, что на исполнении в отделе принудительного выполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Минюста находилось исполнительное производство по принудительному выполнению приказа, выданного 29 января 2009 года хозяйственным судом Днепропетровской области о взыскании с ОАО "Днепрогаз" в интересах Кабинета министров денежных средств в сумме 96 615 199,13 грн.

С иском в хозяйственный суд Днепропетровской области в интересах государства в лице Кабинета министров к ОАО "Днепрогаз" обратился заместитель прокурора Днепропетровской области в декабре 2007 года. В иске хозяйственный суд просили взыскать с ответчика в интересах истца денежные средства в сумме 99 000 000 грн.

Исковые требования обосновывались тем, что 13 октября 2007 года на газорегулировочном пункте (ГРП) № 161, расположенном в Днепропетровске по ул. Набережная Победы, произошел отказ в работе газовой аппаратуры и приборов защиты, что повлекло за собой подачу газа под давлением, превышающем установленные нормы в сети низкого давления, что, в свою очередь, вызвало техническую неисправность бытовых газовых приборов, повреждение газопроводов, утечку и мгновенный взрыв газовоздушной смеси. В результате разрушения 3-го и 4-го подъездов и конструкций крыши дома № 127 по ул. Мандриковской Днепропетровска погибли или получили телесные повреждения люди, был причинен материальный и моральный вред физическим и юридическим лицам. С целью проведения первоочередных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 13 октября 2007 года, и оказания помощи пострадавшим, распоряжениям Кабинета министров Украины были выделены за счет средств резервного фонда государственного бюджета 5 млн. грн. На эти же цели были дополнительно выделены за счет средств государственного бюджета Украины 94 млн. грн.

В соответствии с информацией Главного управления Государственного казначейства Украины в Днепропетровской области, из выделенных средств проведены расходы по выплате компенсации на приобретение жилья за потерянное жилье. А также компенсационные выплаты за потерянное имущество и обустройство жилья.

По факту взрыва природного газа, повлекшего за собой тяжкие последствия, прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО "Днепрогаз".