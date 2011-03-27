Закрытие школы в Макеевке: родители намерены стучать, кричать, митинговать

В Макеевке Донецкой области родители учеников закрывающихся школ возмущены безразличием городской власти к судьбам их детей.

Как передает корреспондент УНИАН, родители общеобразовательных школ №3 и №27 провели у здания Макеевского горсовета митинг, требуя не закрывать школы и не лишать их поселки «этого единственного сегодня центра культуры и развития детей».

«Мы вышли с плакатами: «Дети-это будущее!», «Власти города слабы, выбрав себе в противники матерей и детей», «Не дадим закрыть школы!, - подчеркнули организаторы акции, - Мы требуем от власти ответить, почему они ущемляют права наших детей на качественное образование, отбирая у них школы, лишая многих по сути второго дома… Но никто к митингующим даже не вышел».

Участники митинга посетовали, что сейчас даже на предприятия, где они работают, пришла негласная директива из мэрии не отпускать их ни на какие митинги и собрания, не давать бесплатные отпуска и отгулы.

«Уже идет давление по предприятиям, где работают родители учеников закрывающихся школ. Родителей не отпускают ни в бесплатные отпуска, ни в отгулы, дабы они не попали ни на какой митинг, ни на какое собрание…», - отмечают родители.

При этом они подчеркивают, что руководители предприятий не скрывают истинную причину отказа, объясняя тем, что действуют, «согласно указаниям свыше».

«Очень сложно сейчас собрать всех родителей. Вот на митинг собиралось поехать больше людей в два раза, но их не отпустили с работы... Не отпускают и все», - констатировали родители.

Они снова акцентировали, что хотели бы от городской власти услышать, в какую цифру выливается эта экономия при закрытии школ.

«Мы уже написали письма и мэру, и губернатору, и Президенту, и депутатам различных уровней... Нам не понятна такая экономия, когда школу содержим мы, родители... Они только платят учителям зарплату, оплачивают уголь и свет, все остальное идет за наш счет», - заявили родители.

«Некоторые родители плачут, конечно, от бессилия, от того, что, сталкиваясь со стеной непонимания, опускаются руки… Но ничего, уже дети ходят, собирают подписи по всему поселку за то, чтобы не закрывать школу…. Мы намерены действовать дальше, писать, стучать, кричать, митинговать! Мы должны отстоять школы для наших детей», - сообщили участники митинга.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ.

По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

В городе Макеевке власти заявляли, что намерены закрыть 8 общеобразовательных школ.