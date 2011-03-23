Суд оставил экс-председателя ВР Крыма за решеткой

Центральный районный суд Симферополя продлил срок содержания под стражей обвиняемого в незаконных операциях с землей бывшего председателя Верховной Рады Крыма, а ныне депутата крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО до 21 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня во второй половине дня.

«Продлены сроки следствия до 21 мая, и на этот же срок продлен срок содержания под стражей», - сказала журналистам адвокат А.ГРИЦЕНКО Алла КОШЕНКО.

Сам обвиняемый на заседании суда не присутствовал по состоянию здоровья.

Защита экс-спикера Крыма намерена в ближайшие дни в апелляционном суде оспорить постановление о продлении ареста.

А.КОШЕНКО считает, что А.ГРИЦЕНКО не может оказывать влияния на свидетелей, поэтому адвокаты просили суд избрать для их подзащитного меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО – отпустить под подписку о невыезде либо под денежный залог.

А.ГРИЦЕНКО содержится в Симферопольском следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской райгосадминистрации Крыма в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский» (ущерб оценивается в 23 млн. грн.).

Он также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель на сумму 0,5 млн. грн.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего интересам государства нанесено 70 тыс. грн. ущерба.

Милиция задержала экс-спикера Крыма по делу военного санатория 24 января этого года в Симферополе. Суд 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.