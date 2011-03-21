В Донецкой области не хватает 4 тысячи врачей

В Донецкой области в настоящее время дефицит врачебных кадров составляет более 4 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облгосадминистрации Тамара ЦЫГАНОК.

По ее словам, кадровое обеспечение в лечебных учреждения региона на сегодняшний день – «это самая серьезная проблема, так как перспективы развития любой системы в значительной степени зависят от кадрового потенциала». Кроме того, что имеется дефицит врачей более 4 тыс. человек, удельный вес работающих врачей пенсионного возраста увеличился уже почти до 30%.

Т.ЦЫГАНОК отметила, что в связи с тенденцией к снижению укомплектованности медицинскими кадрами, в области было увеличено целевое направление на обучение, решались вопросы обеспечения жильем, надбавки к заработной плате, «однако, это не дало возможности увеличить общую укомплектованность врачами». Она констатировала, что в отрасли здравоохранения Донецкой области и в прошлом году было отмечено дальнейшее снижение укомплектованности медицинскими кадрами. Так, если в 2009 году медучреждения региона были в целом укомплектованы врачами на 74,7%, то в 2010 году - уже на 73,8%.

В то же время, Т.ЦЫГАНОК сообщила, что за прошлый год несколько улучшилась укомплектованность сельских лечебных учреждений врачебными кадрами и составила 62,6%.

По врачебным специальностям самая низкая укомплектованность, продолжающая снижаться, – это укомплектованность фтизиатрами, патологоанатомами, участковыми терапевтами и педиатрами, сообщила первый замначальника облздрава.