Эксперт: АМКУ признал рост влияния монополий на украинские рынки

В отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Верховной Раде о деятельности в 2010 году откровенно говорится, что структурные предпосылки конкуренции в национальной экономике ухудшились по сравнению с предыдущими годами.

Всего за год доля рынков с конкурентной структурой уменьшилась на 6%. Доля же рынков «чистой монополии» увеличилась на 2%, а рынков с признаками доминирования - на 8%. Об этом в своей статье для «Зеркала недели. Украина» пишет доцент Института международных отношений Сергей КОЗЬЯКОВ.

По данным Антимонопольного комитета, уровень монополизации вырос в 29 отраслях, уменьшение этого уровня наблюдалось только в 14 отраслях. Доля «чистой монополии» увеличилась во всех секторах экономики с 14,2 до 17,2%, рынков с признаками доминирования - с 36,6 до 64,5%. О тенденциях ускоряющейся концентрации говорят и цифры рассмотренных в 2010 году заявлений о выдаче разрешений на концентрацию субъектов хозяйствования, которых было 697, что больше, чем в 2009 году. «Но ведь это касается только субъектов, желающих, легально провести процедуры по концентрации», - подчеркнул автор.

«… Успешное экономическое развитие, власть и статус в Украине возможны прежде всего для субъектов хозяйствования и предпринимателей, являющихся монополистами или близкими к этому. Вторая часть этого простого экономического закона состоит в том, что одновременно ухудшается экономическое и социальное состояние остальной, подавляющей части населения», - отмечает С.КОЗЬЯКОВ.