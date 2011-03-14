Нефть упала ниже 100 долларов после землетрясения в Японии

Нефть марки Brent продолжила дешеветь из-за опасений, что мировой экономический рост замедлится после землетрясения и цунами в Японии. В результате апрельские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской бирже упали ниже отметки в 100 долларов, в на торгах в Лондоне контракты на нефть Brent вплотную приблизились к показателю в 110 долларов.

Как сообщает Лента.ру цунами и землетрясение в Японии привело к остановке нефтеперерабатывающих и ряда других заводов в Японии, которая является третьем крупнейшем потребителем нефти в мире. Reuters отмечает, что ущерб, причиненный инфраструктуре, может ограничить спрос на нефть в обозримом будущем.

Гражданская война в Ливии ранее значительно повлияла на нефтяной рынок: так, нефть марки Brent подорожала к концу февраля с 90 долларов за баррель до 119. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, страны ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти), в которую входит Ливия, заявили о готовности предоставить мировому рынку дополнительные объемы нефти.