Главный санврач Украины: красная пыль не представляет угрозы

Красная пыль из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода не представляет угрозы для здоровья населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО после выездного заседания комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Николаевской облгосадминистрации, в работе которого приняли участие глава Государственной экологической инспекции Украины Павел ЖИЛА, главный государственный санитарный врач Украины С.РЫЖЕНКО, представители Николаевского глиноземного завода.

«Опасений как таковых на сегодняшний день нет, - сказал он. – Единственное, что нужно - еще раз погасить водой пыль в жилой застройке. И дальше не допускать беспокойства».

По словам С.РЫЖЕНКО, члены государственной комиссии поставили предприятию задачу, чтобы промышленная пыль не попадала в жилую застройку.

«Это основное требование, - сказал С.РЫЖЕНКО. - Это вызывает подозрение у людей, как пыль воздействует на организм человека. Мы знаем, что она относится к 4-му классу опасности и большой беды принести не может. Но тем не менее, предприятие, которое занимается шламохранением, должно обеспечивать санитарно-экологическую зону в пределах, которые утверждены. За санитарно-экологическую зону пыль не должна уходить и беспокоить население. Министр здравоохранения поставил задачу изучить этот вопрос вместе с академией наук».

На сегодняшний день, отметил С.РЫЖЕНКО, нет никаких последствий, кроме чисто психологического вреда для населения.

Особых рекомендаций по поводу того, как вести себя людям в зоне запыления, С.РЫЖЕНКО не дал.

Размер ущерба, нанесенного окружающей среде, специалисты определили в 17 тыс. грн.

«Вред по результатам замеров незначительный, - сказал П.ЖИЛА. - Она составляет приблизительно 17 тыс. грн. Это убытки, которые будут выставлены предприятию за загрязнение окружающей среды. Следует отметить, что данные отходы относятся к 4-му классу опасности, являются нетоксичными и малоопасными. Значительного ущерба окружающей среде, в самом деле, не нанесено».

Как сообщал УНИАН, в феврале произошло распыление шлама из шламохранилища № 2 Николаевского глиноземного завода, в результате чего окружающая территория и ближние села Жовтневого района - Лиманы, Надбугское, Галициновка - покрылись красной пылью.

25 февраля по распоряжению губернатора Николаевской области Н.КРУГЛОВА была создана рабочая группа по минимизации последствий распыления красного шлама. Он обратился в Министерство экологии Украины с просьбой провести экспертизу шламохранилища № 2. Руководству глиноземного завода он предложил разработать соответствующие дополнения, которые обеспечат полную безопасность шламохранилища.

9 марта был отмечен повторный выброс красной пыли из шламохранилища № 2.