Милиция хочет, чтобы с лихачом, протаранившим стену, разбиралась ВР

Милиция не намерена возбуждать уголовное дело по факту ДТП 8 марта, в результате которого было повреждено ограждение и стена здания Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Какое здесь может быть уголовное дело, если это административная ответственность? Или штраф, или лишение прав», - отметили в милиции.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли виновник ДТП возмещать ущерб за поврежденное имущество, в милиции отметили, что это является компетенцией не правоохранительных органов, а соответствующих служб, на балансе которых находится это имущество.

Как сообщал УНИАН, 8 марта около 3 часов ночи автомобиль Volkswagen Passat под управлением нетрезвого водителя протаранил металлическое ограждение и врезался в здание Верховной Рады Украины.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытые травмы грудной клетки и брюшной полости и был госпитализирован.