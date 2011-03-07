Берлускони перенес хирургическую операцию на челюсти

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник перенес хирургическую операцию по трансплантации части челюстной кости и имплантации зуба, которого глава правительства лишился после нападения на него в декабре 2009 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на итальянские СМИ.

Операция, необходимая для восстановления нормальной жевательной функции челюсти премьера, продолжалась более четырех часов и была проведена под общим наркозом. По словам его личного врача, премьер сможет вернуться на работу в четверг.

Нападение на Берлускони произошло 13 декабря 2009 г., когда психически больной бросил в него тяжелым сувенирным изображением Миланского собора. В результате у Берлускони были перелом носа, повреждение двух зубов и глубокое рассечение губы.