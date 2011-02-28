Детские сады будут открываться в основном в селах

В Полтавской области в 2011 году планируется открыть 25 новых детских садов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской областной государственной администрации Александр УДОВИЧЕНКО на заседании коллегии ОГА.

По его словам, преимущественно все детские сады будут открыты в сельской местности.

«Такие задачи предусмотрены в Программе социального развития сельских населенных пунктов Полтавской области на 2011 год. Для ее разработки в области создали рабочую группу. В 2010 году было открыто 28 детсадов», - сообщил губернатор.

Он отметил, что детские сады будут открыты в разных районах области.

«Где не откроются новые, будут проводиться капремонты действующих детсадов. На это планируется направить 6,2 млн. грн. и отремонтировать 101 садик», - сообщил начальник Управления АПК Полтавской ОГА Александр СЕНЬ.