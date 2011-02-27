За нарушение таможенных правил конфискованы два корабля

В Херсоне по иску прокуратуры за нарушение таможенных правил суд конфисковал 2 судна общей стоимостью 1,4 млн. грн..

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, Суворовским районным судом при участии прокурора рассмотрены дела о нарушении таможенных правил.

В частности, бывшие капитаны двух суден привлечены к административной ответственности по ст. 348 Таможенного кодекса Украины за нарушение таможенных обязательств об обратном ввозе в установленный срок на таможенную территорию Украины их суден, а именно – сухогруза «Меркурий» стоимостью 250 тыс. грн. и прогулочного судна «Леди Катрин» стоимостью 1,125 млн.грн.

Вопреки обязательствам до нынешнего времени указанные суда на таможенную территорию Украины не возвращались.

Согласно ст. 405 Таможенного кодекса Украины, в случае отсутствия предмета правонарушения, с правонарушителей взыскивается стоимость указанных суден, общая сумма которых составляет 1 млн.400 тыс. грн.

По решению суда указанные теплоходы конфискованы.