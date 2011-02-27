"Фарватер мира" может превзойти все совместные учения РФ и Украины

Россия готова проводить с Украиной военные учения в любом формате.

Об этом сегодня журналистам во Владивостоке заявил министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ, передает РИА «Новости».

"Российская сторона готова проводить учения с Украиной не только на море, но и в воздухе, и на земле. Это могут быть и комплексные, и совместные, и отдельные, и с участием других стран учения. Мы готовы к любому формату", - сказал российский министр.

Принявший участие во встрече с журналистами глава Минобороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, в свою очередь, отметил, что хорошо спланированные учения "Фарватер мира" по масштабу могут превзойти любые другие учения между РФ и Украиной.

"Это могут быть и совместные поисковые операции, и совместные действия по применению оружия, и закрытие водных районов, и организация противолодочной и противовоздушной обороны", - сказал М.ЕЖЕЛЬ. По его мнению, "Фарватер мира" - это венец боевой подготовки моряков двух стран.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не планируется ли проведение совместных сбор-походов кораблей Черноморского флота РФ и ВМС Украины, М.СЕРДЮКОВ сказал, что пока этот вопрос не прорабатывался.